Власти посёлка Южного намерены судиться со скандальным бизнесменом, засорившим садоводство «Энергетик»

Администрация барнаульского посёлка Южного планирует судиться с бизнесменом Сергеем Сухоруких, который засорил садоводство «Энергетик» строительным мусором. Об этом amic.ru рассказал глава администрации населённого пункта Алексей Лихачев.

«Готовятся материалы для подачи искового заявления в суд. Эти материалы охватывают в себе весь комплекс нарушений, которые идут вразрез с законодательством», — рассказал он.

По словам Лихачева, администрация Южного решила «заняться» скандальным бизнесменом, потому что территория садоводства «Энергетик» подведомственна этому посёлку. В «Энергетике» же бизнесмен устроил настоящую свалку, жалуются жители. По их словам, он сваливает мусор в реку и на улицы садоводства, а также перегородил им единственную дорогу к теплоходам.

До сбора материалов администрация Южного вынесла предписание бизнесмену Сергею Сухоруких и потребовала от него до 25 июля убрать строительный мусор с улиц. Предприниматель этого не сделал, и теперь на него намерены подать в суд, рассказывал amic.ru один из жителей «Энергетика», активист Александр Приходько, который давно «воюет» против Сухоруких.

«Администрация Южного уже не первый год приходит в садоводство и всё это безобразие видит. Они дали Сухоруких предписание до 25 июля всё убрать. Он этого делать не собирался. Он возит и возит, считает себя очень влиятельным человеком и никого не боится. Поселковый совет сказал: если до 25 июля он не уберёт мусор, то они будут подавать в суд. Я тоже пойду в суд», — рассказал Приходько.

Сейчас всё стало ещё хуже, чем раньше, отмечает активист. По его словам, бизнесмен утилизирует мусор, но делает это на территории садоводства вместо специального полигона, что также вредит окружающей среде.

Напомним, что конфликт между Сухоруких и Приходько продолжается уже несколько лет. В марте 2022 года жители СНТ «Энергетик» рассказали, что Сухоруких засыпал строительным мусором впадающий в Обь ручей вблизи садоводства, и из-за этого водоём окончательно превратился в болото, там развелись змеи и комары.

Недавно Приходько сообщил amic.ru, что собирается жаловаться на Сухоруких в федеральные надзорные органы и СМИ. Председатель садоводства же занимает сторону бизнесмена. Подробности конфликта читайте в материале amic.ru.