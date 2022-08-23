Власти потребовали снести самострой на Барнаульском ипподроме

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал в арбитражный суд иск с требованием снести незаконную постройку на территории Барнаульского ипподрома. Как сообщает «Ъ-Сибирь», ответчиком указан собственник площадки АО «Российские ипподромы».

Как объяснили в комитете, в начале июля к ним поступило уведомление управления Росреестра по Алтайскому краю о выявлении самовольной хозяйственной постройки.

«Разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию данного объекта капитального строительства комитетом не выдавались», — объяснили в мэрии причины обращения в суд. При этом досудебный порядок урегулирования подобных споров не предусмотрен.

Директор Барнаульского ипподрома Андрей Глазырин сообщил, что постройка действительно является самовольной, но возводилась она предыдущими арендаторами.

«Мы арендуем ипподром два года. Никаких претензий к требованию мэрии не имеем. Согласно вынесенному предписанию в установленные сроки постройку снесём», — сказал он.

По словам Глазырина, подлежащее сносу помещение ипподром ранее использовал в качестве склада для инвентаря, иногда сдавал в аренду.