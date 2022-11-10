Власти рассказали, что стало с солдатом, который откидывал от себя гранаты в окопе

Власти Ленинградской области рассказали о том, что стало с солдатом, который откидывал от себя гранаты в окопе. Ранее в социальных сетях появилось видео с квадрокоптера, который скидывал гранаты на мужчину, но тот отбрасывал их в сторону.

«Эти кадры под заголовком „Русский солдат непобедим“ облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи», — цитирует пресс-службу Ленинградской области РИА Новости.

Отмечается, что после выдергивания чеки запал на гранате срабатывает через 3,2-4,2 секунды. У солдата было очень мало времени для того, чтобы сориентироваться и отбросить от себя опасный предмет.

Власти региона добавили, что мужчина жив, опровергнув различные версии, распространяемые в соцсетях.