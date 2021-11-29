Власти решили избавиться от термина "QR-код" из-за негативного отношения россиян

Власти РФ решили избавиться от термина "QR-код" из-за негативного отношения граждан к нему. Как сообщает РБК, сейчас в Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации жители страны смогут посещать общественные места.

В списке терминов, которые могут заменить "QR-код", обсуждаются следующие варианты: "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зелёный паспорт", "ковипасс", "санитарный паспорт" и другие.

Как отметил один из федеральных чиновников, QR-код представляет собой лишь инструмент передачи информации, а вот сам сертификат о вакцинации или наличии иммунитета должен называться иначе.