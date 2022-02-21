Власти Республики Алтай объявили о сборе средств для помощи беженцам из Донбасса

Власти Республики Алтай объявили о сборе средств для помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, открыт специальный счёт для перечисления добровольных пожертвований.

Отмечается, что глава республики Олег Хорохордин и члены правительства региона направят на специальный счёт часть своей заработной платы.

Все желающие могут оказать поддержку беженцам и перечислить средства по реквизитам, опубликованным на этой странице.

Ранее, 21 февраля, власти Республики Алтай завили, что регион готов принять до 100 беженцев из Донбасса. 20 февраля об этом заявили и в Алтайском крае, однако сколько человек могут разместить в крае — не уточнялось.