Власти РФ назвали театром абсурда планы Польши закупить российскую нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что заявка Польши на поставку 3 млн тонн нефти из РФ — театр абсурда. Чиновник отметил, что Варшава хотела отказаться от поставок вовсе, пишет РИА Новости.

Однако, по словам Новака, официальной информации по этому поводу у него нет.

«Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются», — отметил представитель власти.

Ранее СМИ сообщили, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку трёх миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году.

В марте представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский рассказал, что стране придётся заплатить высокую цену за отказ от импорта нефти из России и поиск новых поставщиков.