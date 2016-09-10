Власти США просят не пользоваться Samsung Galaxy Note 7

Фото: androidrooting.org

Специалисты в США просят граждан не использовать больше смартфоны Samsung Galaxy Note 7. Это связано с участившимися случаями внезапных возгораний. Об этом пишет Gazeta.ru.

Новости

Общество Samsung остановила поставки новинки Galaxy Note 7 из-за проблем с батареями

Возгорания, как правило, происходят во время зарядки телефона. Сейчас комиссия по безопасности потребительских товаров при правительстве США работает над официальным отзывом продукции из магазинов.

Пользователей этих смартфонов также просят не заряжать устройство на борту самолетов, а также не сдавать в багаж.

Как ранее сообщало ИА "Амител", компания Samsung перенесла, а по некоторым данным, прекратила поставки нового смартфона Galaxy Note 7 из-за указанной проблемы. В самой компании утверждают, что смартфону необходимо дополнительное тестирование.