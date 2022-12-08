Власти Заринска пообещали преобразить «облезлую» новогоднюю ёлку

Глава Заринска Виктор Азгалдян прокомментировал насмешки над новогодней ёлкой, которую установили на городской площади. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

Азгалдян отметил, что ёлку обсуждают каждый год, потому что она создаёт новогоднее настроение, но при этом он призвал оценивать конечный, а не промежуточный результат.

«Ёлку украсим, добавим пышности — всё будет красиво, не переживайте», — успокоил горожан Азгалдян.

Напомним, что ранее в социальных сетях развернулось обсуждение городской ёлки, которую жители Заринска сочли слишком непрезентабельной и посоревновались в шутках по поводу её внешнего вида.