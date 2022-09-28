«Вместе мы добьёмся поставленных целей». Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с 85-летием региона

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с 85-летием со дня образования региона и отметил его уникальность и неповторимость.

«В большой семье регионов России Алтайский край уникален и неповторим. Со всех уголков страны люди с удовольствием приезжают сюда, чтобы отдохнуть и зарядиться позитивной энергией. Гости восхищаются красивой природой, историей и самобытной культурой, нашим радушием. Уже много лет Алтайский край по праву называют здравницей и житницей России. Такую славу ему создали живущие здесь люди — мужественные, сильные, талантливые. Имена многих уроженцев Алтайского края, среди которых Василий Шукшин, Герман Титов, Михаил Калашников, известны на всю Россию и являются её символами», — следует из текста поздравления, которое опубликовано на сайте краевого правительства.

Томенко также отметил, что история региона началась гораздо раньше — 28 сентября 1937 года, когда он получил современное название и границы. По его словам, «мы бережно храним память о становлении горнорудного дела, развитии сельского хозяйства, торговли», а также «отдаём дань первым переселенцам», «преклоняемся перед мужеством наших фронтовиков» и «помним самоотверженность людей, приехавших на Алтай для поднятия целины и создания первых промышленных предприятий».

«Люди, живущие сегодня в Алтайском крае, достойны своих предшественников. <...> В Алтайском крае любят и умеют трудиться. Сегодня мы делаем всё, чтобы жизнь в регионе становилась ещё более благоустроенной и комфортной. Я уверен, что вместе мы добьёмся поставленных целей», — сказал глава региона.

Напоследок он пожелал всем «успехов, реализации намеченных планов и новых достижений».

Накануне губернатор перенёс праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию региона. По его словам, соответствующее решение он принял «в связи с трагическими событиями в Ижевске, а также с учётом необходимости проведения большой и скрупулёзной работы на всех уровнях по частичной мобилизации».