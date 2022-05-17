Водитель без прав перевернулся на тракторе в Горном Алтае

В Республике Алтай перевернулся трактор МТЗ. Как сообщает сайт региональной полиции, авария случилась 16 мая около 17:00 в урочище Малый Камлак Шебалинского района. 35-летний местный житель, поднимаясь в гору при буксировке дерева, не справился с управлением.

Транспорт опрокинулся, мужчина получил травмы, госпитализирован.

Полицейские выяснили, что сельчанин сел за руль, не имея водительских прав. В отношении него возбудили административное дело.

Ранее в Горном Алтае погиб водитель, пытаясь подняться в гору на самодельном вездеходе.