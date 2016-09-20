Водитель маршрутки избил школьницу из-за долгого разговора по телефону

Магнитогорский водитель вытолкал школьницу из маршрутки и избил ее из-за затяжного телефонного звонка, сообщает региональное следственное управление СК.

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По факту избиения подростка ведомство начало проверку. Известно, что девочка возвращалась домой из больницы на маршрутке. Во время поездки она позвонила своей маме. Водителю надоело слушать эти разговоры, и он силой вытащил 16-летнюю из общественного транспорта. Когда пассажирка попыталась постоять за себя, мужчина ударил несколько раз ее по голове.

"В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководством следственного управления", – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.