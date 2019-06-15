Водянова раскритиковала Малышеву за слова о детях-"кретинах"

Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова прокомментировала ТАСС слова телеведущей Елены Малышевой в эфире программы "Жить здорово!", которая обозначила темой программы "Откуда берутся дети-кретины?".

Модель от себя лично и от возглавляемого ей фонда выразила возмущение по поводу использования устаревших терминов, которые несут в себе негативную окраску.

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По ее словам, оскорбительные определения исключены из современной классификации и использование их, тем более с экрана телевидения, как минимум неэтично.

Более того, это "отбрасывает" страну в развитии на несколько десятков лет назад, когда люди с умственными отклонениями не имели шансов на полноценную жизнь, уверена Водянова.

Она подчеркнула, что, отказываясь от использования некорректных терминов, люди уменьшают количество негативных ассоциаций, связанных с "особенными" детьми.

Ранее слова Малышевой прокомментировали главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн и телеведущая Ксения Собчак.