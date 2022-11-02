Военком объяснил получение повесток после окончания мобилизации

Резервист может получить повестку после окончания частичной мобилизации, но она будет недействительна. Об этом заявил военком Ростовской области Игорь Егоров, пишет KP.RU.

По его словам, частичная мобилизация в регионе завершилась 29 октября после выполнения задания по призыву. В связи с этим призыву не подлежат те, кто получил ранее отправленные повестки позже 29 октября. Например, её мог вовремя не вручить работодатель, объяснил Егоров.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.

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Общество В Алтайском крае завершена частичная мобилизация

28 октября Шойгу доложил президенту о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По его словам, 218 тысяч человек проходят подготовку. Прошли обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек. 31 октября Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации.

1 ноября военный комиссар Алтайского края Марат Усманов объявил, что в Алтайском крае частичная мобилизация завершена.