Военная полиция Рязани разыскивает 11 солдат, сбежавших много лет назад
В настоящее время на железнодорожных вокзалах организовано патрулирование
15 августа 2017, 16:47
Министерство обороны РФ вместе с МВД проводит акцию "Внимание, розыск", сообщает "АиФ-Рязань" со ссылкой на военную комендатуру Рязани.
Цель акции - розыск и задержание военнослужащих, которые ранее самовольно оставили части и скрываются от следствия и суда.
На сегодняшний день в федеральном розыске находятся 11 военнослужащих. Самый "старший" покинул часть еще в сентябре 2004 года. Самый поздний побег датирован февралем 2013 года.
В настоящее время на железнодорожных вокзалах Рязань-1, Рязань-2 и автовокзалах организовано патрулирование сотрудников военной полиции и МВД.
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