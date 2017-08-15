Военная полиция Рязани разыскивает 11 солдат, сбежавших много лет назад

Министерство обороны РФ вместе с МВД проводит акцию "Внимание, розыск", сообщает "АиФ-Рязань" со ссылкой на военную комендатуру Рязани.

Цель акции - розыск и задержание военнослужащих, которые ранее самовольно оставили части и скрываются от следствия и суда.

На сегодняшний день в федеральном розыске находятся 11 военнослужащих. Самый "старший" покинул часть еще в сентябре 2004 года. Самый поздний побег датирован февралем 2013 года.

В настоящее время на железнодорожных вокзалах Рязань-1, Рязань-2 и автовокзалах организовано патрулирование сотрудников военной полиции и МВД.