Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранён от должности. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава региона Михаил Дегтярёв.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранён от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент», — заявил он в опубликованном видео.

Он отметил, что за 10 дней частичной мобилизации повестки получили и прибыли в военкомат несколько тысяч жителей региона — порядка половины из них вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.