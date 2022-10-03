Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
Как рассказал глава региона Дегтярёв, половину прибывших в военкомат вернули домой — они не соответствовали критериям отбора
3 октября 2022, 11:32
Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранён от должности. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава региона Михаил Дегтярёв.
«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранён от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент», — заявил он в опубликованном видео.
Он отметил, что за 10 дней частичной мобилизации повестки получили и прибыли в военкомат несколько тысяч жителей региона — порядка половины из них вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.
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