Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Как рассказал глава региона Дегтярёв, половину прибывших в военкомат вернули домой — они не соответствовали критериям отбора

3 октября 2022, 11:32

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранён от должности. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава региона Михаил Дегтярёв.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранён от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент», — заявил он в опубликованном видео.

Он отметил, что за 10 дней частичной мобилизации повестки получили и прибыли в военкомат несколько тысяч жителей региона — порядка половины из них вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

Куда обращаться, если повестка из военкомата на мобилизацию пришла по ошибке?

Куда обращаться, если повестка из военкомата на мобилизацию пришла по ошибке?

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