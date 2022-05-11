Военные дважды перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 12 мая
Жителей региона призвали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
11 мая 2022, 20:42
В Алтайском крае 12 мая в разное время перекроют два участка Чуйского тракта из-за движения военных колонн. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Так, движение будет ограничено на следующих участках:
с 4:00 до 08:00 на автодороге Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский;
с 13:00 до 17:00 на автодороге ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Полковниково.
Жителей Алтайского края призвали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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