Военные дважды перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 12 мая

В Алтайском крае 12 мая в разное время перекроют два участка Чуйского тракта из-за движения военных колонн. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, движение будет ограничено на следующих участках:

с 4:00 до 08:00 на автодороге Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский;

с 13:00 до 17:00 на автодороге ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Полковниково.

Жителей Алтайского края призвали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.