Военные на два часа перекроют два участка трассы в Алтайском крае

В связи с плановым движением военных колонн в Алтайском крае 15 февраля перекроют сразу два участка Чуйского тракта. Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, с 20:30 до 22:40 движение для всех видов транспорта будет ограничено на следующих дорогах:

посёлок Украинский — Чуйский тракт — граница Косихинского и Первомайского районов;

посёлок Украинский — Чуйский тракт — посёлок Романово.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке. Учитывайте перекрытия дорог при составлении пути.