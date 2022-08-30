Военные несколько раз перекроют трассы в Алтайском крае

В Алтайском крае военные несколько раз перекроют участки трасс для организации движения техники. Об этом рассказали в региональном главке ГИБДД.

Движение для всех видов транспорта будет закрыто на следующих участках:

с 19:50 до 21:40 — н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино;

с 22:00 до 00:55 — н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Фирсово — н.п. Бобровка;

с 22:10 до 00:40 — н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Фирсово — н.п. Бобровка (полевая позиция);

с 23:00 до 23:40 — н.п. Контошино — н.п. Красилово.

Участников движения просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.