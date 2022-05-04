Военные парады 9 мая пройдут в 28 городах России

Военные парады 9 мая пройдут в 28 городах. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, к ним привлечены около 65 тысяч человек, свыше 460 воздушных судов, пишет ТАСС.

Парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища впервые пройдут в пешем строю во время парада на Красной площади, отметил Шойгу.

«Впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища», — отметил министр.

Он напомнил, что всего в параде на Красной площади в Москве примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов.

Новости

Общество Пять салютов, концерты и Бессмертный полк. В Барнауле опубликовали программу празднования Дня Победы

Напомним, что в Барнауле 9 мая состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая».