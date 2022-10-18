Военные перекроют часть Чуйского тракта 19 октября

Часть Чуйского тракта 19 октября перекроют в связи с движением военных колонн. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, ограничение будет действовать с 10:00 до 12:10 на участке дороги неподалёку от Налобихи — с 262-го по 272-й километр.

Водителям рекомендуется учитывать запрет на проезд при планировании своего пути.