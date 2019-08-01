Военные собрались потушить пожары в Сибири за пять суток

Минобороны планирует потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны. Однако в ведомстве не исключают, что борьба с огнем может занять и большее количество времени.

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Общество Баста призвал власти потушить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке

Авиационная группировка военных уже приступила к выполнению поставленных президентом Владимиром Путиным задач по ликвидации возгораний.

В нее вошли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Руководить личным составом вооруженных сил, участвующим в тушении пожаров, будет непосредственно заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Для этого он прибыл на место ЧС.

Площадь лесных пожаров в России превысила 3,3 млн гектаров, из них на Сибирь приходится свыше 1,5 млн гектаров, большая часть из которых расположена в Красноярском крае и Иркутской области.