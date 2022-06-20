Военные в Алтайском крае трижды перекроют трассы из-за движения колонн
Дважды проезд ограничат 20 июня и ещё один раз — 21 июня
20 июня 2022, 14:28, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 20 и 21 июня военные будут перекрывать трассы. Это связано с проведением учений.
20 июня перекроют следующие участки:
с 15:30 до 16:00 на участке ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (186 км);
с 20:00 до 20:30 на участке СНТ «Горизонт» (186 км) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский.
21 июня перекрытие будет действовать с 20:40 до 23:00 на участке н.п. Косиха — а/д «Подъезд к с. Косиха» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Украинский.
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