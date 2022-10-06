Военных пенсионеров могут призвать в рамках частичной мобилизации

Военные пенсионеры могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

«Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учётная специальность соответствуют требованиям призыва», — сказано в сообщении.

Отмечается, что если военный пенсионер хочет быть призванным, то ему нужно дойти до военного комиссариата и объявить о своем желании.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении списка тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации.