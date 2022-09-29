Военный эксперт объяснил, как удалось «снизить количество бардака» во время частичной мобилизации

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что за неделю в России выработали систему общественного контроля при призыве в рамках частичной мобилизации, пишет «Военное дело».

Эксперт подчеркнул, что сейчас стало меньше бардака в военкоматах, где допускали ошибки и перегибали, когда присылали повестки не подлежащим мобилизации гражданам. По его мнению, произошло это благодаря «пока ещё существующему консенсусу между властью и обществом».

«Наши военкоматы, начиная с 2000 года, пережили три волны сокращений. Более того, военкоматы были переданы на региональный уровень. В результате этого военкоматы превратились в такие учётные столы для тех, кого необходимо призывать в армию. С призывом худо-бедно эти военкоматы справлялись», — пояснил Шурыгин.

Кроме того, в России давно не проводилось обновление базы данных резервистов. В итоге граждане меняли статусы или получали увечья и более не подлежали частичной мобилизации.

«Была почти полностью ликвидирована наша мобилизационная составляющая. Было такое понятие — кадрированные части. Это были части, кадры, которые на 70-80% были укомплектованы офицерами, имели на хранении технику, вооружения и в случае чего должны были принимать мобилизованных и разворачиваться в полноценные части и соединения. Всё это было ликвидировано», — указал эксперт.

Накануне в Алтайском крае, где открыли центр содействия ошибочно мобилизованным, общественники помогли добиться отсрочки для отца-одиночки, который воспитывает двоих детей после смерти жены.

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