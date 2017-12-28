Волгоградская чиновница задержана по подозрению в организации наркобизнеса

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области задержали по подозрению в подготовке сбыта крупной партии наркотиков чиновницу из агентства развития туризма и социокультурных проектов региона, сообщает издание V1.ru.

Задержанной оказалась 28-летняя Алина Даракчян. "22 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда в момент закладки наркотиков была задержана 30-летняя женщина. При себе она имела несколько доз. Через задержанную удалось выйти на предполагаемого организатора наркобизнеса - 28-летнюю женщину, которая была задержана в Городище. В машине у подозреваемой был найден и изъят 61 сверток с приготовленной к сбыту синтетикой", - пояснили изданию в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как отмечается, до задержания Даракчян долгое время работала в администрации Городищенского района, где отвечала за молодежную политику, культуру и спорт. Также она трудилась в патриотическом центре "Эдельвейс", а после его ликвидации возглавила муниципальное учреждение "Патриотцентр". Однако была оттуда уволена из-за претензий к работе.

В настоящий момент обе женщины арестованы. Если их вина будет доказана, им может грозить до 20 лет лишения свободы.