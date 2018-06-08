Волк из барнаульского зоопарка предскажет итоги матчей ЧМ-2018

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Волчонок по кличке Забивака из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" будет предсказывать итоги матчей чемпионата мира по футболу этого года в Парке спорта Смертина. Об этом пишет "Катунь 24".

Директор зоопарка Сергей Писарев рассказал, что зверь родился 19 апреля у серой волчицы Бетты и канадского волка Блэка. "Волчонок даст прогнозы во время прямых трансляций матчей российских футболистов", – добавил он.

Отмечается, что первый прогноз будет дан 14 июня в 19:00 на первом матче российской национальной команды с Саудовской Аравией в Парке спорта Смертина, ставшем официальной фан-зоной открытия ЧМ-2018.