Волочкова призвала помочь "кто чем может" миллиардеру Сулейману Керимову

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram обратилась с призывом помочь олигарху Сулейману Керимову, обвиненному во Франции в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Как сообщалось ранее член Совета Федерации от Республики Дагестан Керимов был задержан в Ницце. Сенатор входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes ($6,3 млрд, 21-е место).

"Я призываю всех, кто знает Сулеймана, ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО СТОРОНЕ! Потому что Сулейман этого достоин! Он сделал многое для своей Родины! России! Давайте поможем вместе! Кто чем может!" - написала Волочкова.

Какого рода помощь требуется миллиардеру, балерина не уточнила. Сама же она пообещала "просто молитвами помочь".