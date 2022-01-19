Волочковой грозит арест за дебош в самолете

Анастасии Волочковой могут назначить наказание в виде ареста на 15 суток и штрафа в размере 30 тысяч рублей за дебош в самолёте. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в МВД, Волочкова вела себя неадекватно и оскорбляла сотрудников полиции. Медицинское освидетельствование показало, что она была пьяна.

В отношении балерины составили протокол по статье 20.1 КоАП (“Мелкое хулиганство"), а также по ст. 20.6.1 КоАП РФ (“Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения”).

Ранее сообщалось, что балерину в самолёте снимал на камеру бортпроводник. Спутник Волочковой рассказал, что он принёс ей кофе, а балерина сняла маску, чтобы выпить его. После этого разгорелся конфликт.