Володин: Госдума рассмотрит около 70 законопроектов для реализации послания

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Дума в ближайшее время рассмотрит порядка 70 законопроектов, которые направлены на реализацию положений послания президента Федеральному собранию.

Володин напомнил, что в Госдуме образована специальная рабочая группа, члены которой наметили план осуществления послания.

"Порядка 70 законов будут в ближайшее время поставлены на рассмотрение в приоритетном порядке", - сказал он.

Володин также обратил внимание на важность участия в реализации положений послания законодателей регионального уровня.

"Хотелось бы, чтобы в регионах такие же рабочие группы, такое же внимание было уделено вопросам реализации послания, потому что если не каждый второй, то каждый третий законопроект предусматривает принятие региональных законов, а для этого нужно пройти определённый путь", - подчеркнул парламентарий.