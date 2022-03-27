Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в апреле. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Спикер рассказал о индексации социальных пенсий на 8,6 процентов, которая коснется четырех миллионов человек.

Он также напомнил о вступающем в силу законе о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий. Это позволит им получать дополнительные льготы.

Также в списке указано ужесточение закона о фейках, упрощение социальной поддержки граждан, упрощение доступа к системе быстрых платежей, а также доступа к порталу госуслуг для подростков с 14-летнего возраста.