Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в апреле
Помимо поддержки населения в России ужесточат закон о фейках, а участников спецоперации признают ветеранами боевых действий
27 марта 2022, 16:46, Илья Звягинцев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в апреле. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Спикер рассказал о индексации социальных пенсий на 8,6 процентов, которая коснется четырех миллионов человек.
Он также напомнил о вступающем в силу законе о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий. Это позволит им получать дополнительные льготы.
Также в списке указано ужесточение закона о фейках, упрощение социальной поддержки граждан, упрощение доступа к системе быстрых платежей, а также доступа к порталу госуслуг для подростков с 14-летнего возраста.
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