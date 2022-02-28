Володин назвал предательством позицию ряда деятелей культуры по ситуации в Донбассе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил с предательством позицию ряда деятелей культуры, которые не осуждают действия неонацистов на территории Украины.

“В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов”, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер добавил, что такую позицию нельзя назвать иначе, чем предательством.

Володин заявил, что проведение спецоперации является единственным способом отстоять мир и обеспечить безопасность России в будущем.