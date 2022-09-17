Володин предложил переложить ответственность за школы на регионы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил способ решения проблем российских школ. Пост на эту тему он написал в своем телеграм канале.

Володин отметил, что сейчас школы находятся на контроле муниципалитетов.

«Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал Володин.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае до 20 сентября пересмотрят маршрут школьного автобуса, чтобы заезжать в село Маральи Рожки.