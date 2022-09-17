Володин предложил переложить ответственность за школы на регионы
По его мнению, это позволит решить проблему нехватки учителей и состояния самих учебных заведений
17 сентября 2022, 14:50, Илья Звягинцев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил способ решения проблем российских школ. Пост на эту тему он написал в своем телеграм канале.
Володин отметил, что сейчас школы находятся на контроле муниципалитетов.
«Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал Володин.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае до 20 сентября пересмотрят маршрут школьного автобуса, чтобы заезжать в село Маральи Рожки.
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