Володин: с 1 сентября учителей освободят от бумажной волокиты

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 сентября российских учителей освободят от заполнения лишних документов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту», — подчеркнул Володин.

Парламентарий добавил, что с сентября в силу также вступят законы, касающиеся защиты персональных данных, рекламы, микродолей, прав потребителей и инвалидов, экологических платежей, доноров костного мозга, а также правил выбора управляющей компании