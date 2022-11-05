Володин спросил россиян о том, нужно ли отменять новогодние праздники

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале опубликовал опрос о том, нужно ли отменять в России новогодние мероприятия.

Володин отметил, что до праздника осталось меньше двух месяцев, но окончательного решения по этому вопросу нет.

На выбор он предложил три варианта ответа: «да, поддерживаю, необходимо отменить любые празднования», «оставить только детские праздники и новогодние ёлки» и «праздновать как обычно».

Ранее сообщалось, что на сайте Change.org опубликовали петицию с предложением вместо массовых новогодних гуляний обеспечить всем необходимым мобилизованных из Алтайского края.