Володин спросил россиян о том, нужно ли отменять новогодние праздники
Читателям своего телеграм-канала он предложил четыре варианта ответа
5 ноября 2022, 14:29, Илья Звягинцев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале опубликовал опрос о том, нужно ли отменять в России новогодние мероприятия.
Володин отметил, что до праздника осталось меньше двух месяцев, но окончательного решения по этому вопросу нет.
На выбор он предложил три варианта ответа: «да, поддерживаю, необходимо отменить любые празднования», «оставить только детские праздники и новогодние ёлки» и «праздновать как обычно».
Ранее сообщалось, что на сайте Change.org опубликовали петицию с предложением вместо массовых новогодних гуляний обеспечить всем необходимым мобилизованных из Алтайского края.
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