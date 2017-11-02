Володин стал главным в Думе по борьбе с коррупцией

После ухода руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева председатель Госдумы и его заместители перераспределили комитеты, которые они будут курировать, сообщает РБК.

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Общество Володин: для депутата счастье, когда он может помочь человеку

Спикер Госдумы Владимир Володин теперь будет курировать комитет по безопасности и противодействию коррупции, за который раньше отвечал Васильев.

По словам первого вице-спикера Александра Жукова, комитет по обороне был уже закреплен за председателем, поэтому решили, что и комитет по безопасности правильно будет ему отдать. За спикером останутся также комитеты по международным делам и по регламенту.

Комитет по законодательству, за который ранее отвечал Володин, перейдет к Жукову.