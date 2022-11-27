Володин заявил, что в начале декабря иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что в начале декабря будет принято решение о запрете для иностранцев на использование услуг суррогатного материнства. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Володин сказал, что за несколько лет из России вывезли 45 тысяч детей, рожденных таким способом. По его словам, суррогатное материнство — большой бизнес с оборотом, превышающим отметку в два миллиарда евро.

Спикер Госдумы написал, что дети, рожденные при помощи суррогатного материнства, нередко становятся жертвами преступлений, а также попадают в однополые семьи.

Напомним, что согласно законопроекту, услугами суррогатных матерей смогут пользоваться россиянки состоящие в браке, которые не могут выносить ребенка по медицинским показателям.