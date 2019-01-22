Volvo отзывает более 200 тысяч машин по всему миру

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Компания Volvo отзывает свыше 200 тысяч машин по всему миру (из них 37 тысяч - в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе, предположительно, трещин в бензопроводе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал SVT.

По словам начальника пресс-службы автопроизводителя Анники Бьерстаф, при самом худшем развитии событий топливо может проливаться в двигатель. Он назвал отзыв машин "мерой предосторожности".

Пока в компанию не поступало сообщений об инцидентах, которые были бы связаны с дефектом бензопровода.

Бьерстаф не назвала возможную стоимость работ по устранению неисправности, отметив, что Volvo свяжется с владельцами соответствующих автомобилей и предложит им прибыть на бесплатную замену бензопровода.

Речь идет о разных моделях, которые были выпущены в период с 2015 по 2016 годы, включая V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.