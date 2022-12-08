Вопреки новогоднему тренду: жители Алтайского края стали чаще искать работу

В Алтайском крае растёт активность соискателей, несмотря на приближение праздников. Как выяснили эксперты hh.ru, за ноябрь 2022 года количество активных резюме в регионе увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом рост отмечается и по сравнению с октябрём (1,4%), вопреки тренду на предновогоднее снижение интереса к поиску новой работы.

Среди различных профессиональных групп сильнее всего увеличилась активность соискателей из сферы административного персонала (+49,2% к прошлому году), специалистов по закупкам (+34,1%), сотрудников ресторанно-гостиничного направления (+26,7%), бухгалтеров и строителей (по +21,6%).

При этом упало число открытых и обновлённых резюме специалистов по консультированию (89,4% к прошлому году), домашнего персонала (-87,5%), госслужащих (-87,4%), специалистов по добыче сырья (-85,3%), банковских работников (-76,8%), кадров из масс-медиа и сферы развлечений (-62,8%).