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Вопрос о назначении нового мэра Бийска городская дума рассмотрит в последнюю очередь

К 20 декабря комиссия представит кандидатов, которые после собеседования будут допущены к финальному этапу конкурса

16 декабря 2022, 22:01

Вопрос назначения мэра Бийска на заседании городской думы рассмотрят 22 декабря. Как сообщает «Бийский рабочий», к 20 декабря комиссия представит кандидатов, которые после собеседования будут допущены к финальному этапу конкурса.

Отметим, что наиболее важный по значимости вопрос дня на сессии будет рассмотрен последним — в повестке грядущего заседания он стоит под номером 16. Предшествовать ему будет рассмотрение во втором чтении бюджета на 2023 год, вопрос изменений в регламент городской думы, возможность отсрочки платы по договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией, отчёт о работе Молодёжного парламента и прочее.

Кандидаты на должность главы Бийска станут известны 20 декабря

Кандидаты на должность главы Бийска станут известны 20 декабря

Напомним, что действующий мэр Бийска Александр Студеникин подал заявку на выборы главы города. Также в заключительном этапе отбора на должность мэра примут участие пять человек: замглавы Смоленского района по вопросам ЖКХ Виктор Щигрев, глава бийского управления ГОЧС Дмитрий Сдобин, помощница депутата АКЗС Елизавета Яковенко и предприниматель Евгений Белов.

Примечательно, что Студеникин подал заявку в последний момент, 17 ноября. Этап рассмотрения документов комиссией завершится 20 декабря.

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