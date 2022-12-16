Вопрос о назначении нового мэра Бийска городская дума рассмотрит в последнюю очередь

Вопрос назначения мэра Бийска на заседании городской думы рассмотрят 22 декабря. Как сообщает «Бийский рабочий», к 20 декабря комиссия представит кандидатов, которые после собеседования будут допущены к финальному этапу конкурса.

Отметим, что наиболее важный по значимости вопрос дня на сессии будет рассмотрен последним — в повестке грядущего заседания он стоит под номером 16. Предшествовать ему будет рассмотрение во втором чтении бюджета на 2023 год, вопрос изменений в регламент городской думы, возможность отсрочки платы по договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией, отчёт о работе Молодёжного парламента и прочее.

Новости

Политика Кандидаты на должность главы Бийска станут известны 20 декабря

Напомним, что действующий мэр Бийска Александр Студеникин подал заявку на выборы главы города. Также в заключительном этапе отбора на должность мэра примут участие пять человек: замглавы Смоленского района по вопросам ЖКХ Виктор Щигрев, глава бийского управления ГОЧС Дмитрий Сдобин, помощница депутата АКЗС Елизавета Яковенко и предприниматель Евгений Белов.

Примечательно, что Студеникин подал заявку в последний момент, 17 ноября. Этап рассмотрения документов комиссией завершится 20 декабря.