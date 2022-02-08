Вопрос о создании муниципального округа в Суетском районе рассмотрят в АКЗС

Депутаты Суетского района одобрили объединение всех поселений, входящих в состав района, в муниципальный округ. Об этом сообщили в пресс-службе АКЗС.

“Основной вопрос, который сейчас часто можно услышать от представителей районов: кто будет организовывать население на территории, решать небольшие, но важные задачи? Безусловно, такие люди на территории нужны, и мы этот вопрос будем регулировать, в том числе с администрацией района. С учётом опыта Залесовского района, который был преобразован в муниципальный округ, будем отрабатывать все переходные моменты, чтобы не допустить шероховатостей. Важно, чтобы жители не чувствовали неудобств, и система работала эффективно”, — отметил депутат Денис Голобородько.

Он также отметил, что депутаты краевого парламента готовы поддержать инициативу района.

Ранее на управление по принципу муниципального округа перешли в Залесовском районе. Об аналогичном желании заявили и представители Чарышского района.