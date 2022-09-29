Вопрос обсуждается. В краевом правительстве рассказали о дополнительной помощи мобилизованным

Правительство Алтайского края в случае необходимости готово оказать дополнительную помощь мобилизованным жителям региона, об этом на сессии АКЗС 29 сентября рассказал вице-губернатор Виталий Снесарь. По его словам, пока такой потребности нет, а в случае поддержки её будут оказывать из внебюджетных средств — привлекая спонсоров и различные фонды. Кроме того, зампред правительства прокомментировал резкий рост цен на товары первой необходимости для мобилизованных.

Спальники и термобельё на складах не пылились

Вопрос о дополнительных мерах поддержки для мобилизованных из Алтайского края задала депутат от КПРФ Вероника Смирнова. «Мы видим в СМИ информацию о том, что некоторые сибирские регионы устанавливают дополнительные меры поддержки лицам, которые подлежат мобилизации. В частности, губернатор Кемеровской области объявил, что выдадут дополнительное обмундирование и вещи. Планируется ли со стороны правительства Алтайского края что-то аналогичное», — уточнила депутат.

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Виталий Снесарь объяснил, что пока данный вопрос находится на стадии обсуждения. «То, что касается приобретения каких-то дополнительных опций к тому штатному обмундированию, которое прибывшие призывники получают в месте размещения, этот вопрос, скажем, обсуждается. Мы сейчас с вами в течение четырёх суток работали в режиме мобилизации с большой буквы М. Конечно, у региона вряд ли на складах пылились спальники, термобельё и так далее, чтобы можно было всё это сразу выдавать готовыми комплектами», — подчеркнул зампред краевого правительства.

По мнению Снесаря, сейчас главная задача — провести частичную мобилизацию и сформировать необходимые команды. «Должен сказать, что у нас эта задача выполняется на „хорошо“. Мы совершенно точно вписываемся во все графики поставок личного состава в часть. Вопросы приобретения и доотправки каких-то необходимых или кажущихся необходимыми вещей, это я вам как человек служивший говорю, можно решать как просто дополнительную опцию. И если такая необходимость будет, мы этими вопросами станем заниматься. Сами либо с общественными организациями и фондами. Но этот вопрос открытый и решаемый», — заявил Снесарь.

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Загнать в рамки спекулянтов

Кроме того, вице-губернатора спросили о том, как краевое правительство намерено бороться со спекулянтами, резко взвинтившими цены на товары военного назначения для мобилизованных. Вопрос задал представитель КПРФ Вячеслав Лаптев. По словам депутата, в соцсетях обсуждается информация о том, что в профильных магазинах в связи с мобилизацией существенно поднялись цены на товары военного назначения, а также тёплые вещи.

«В связи с тем, что цены поднимаются, у нас правительство как-то будет реагировать на это и попробует в какие-то рамки загнать спекулянтов? А то получается «кому война, а кому мать родна», — обратился к Виталию Снесарю парламентарий.

Вице-губернатор отметил, что эта ситуация никого не красит, особенно тех, кто пытается на таких сюжетах заработать. Снесарь резюмировал, что к полномочиям краевого правительства контроль за ценами не относится, однако уже дано поручение надзорным органам и антимонопольной службе отреагировать на необоснованный рост.

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