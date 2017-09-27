Вороны забросали камнями здание "Ельцин-центра" в Екатеринбурге
Птицы смогли разбить камнями два стекла
27 сентября 2017, 17:33
Фото: novpanacea.ru
"Ельцин-центр" в Екатеринбурге купил отпугиватель для птиц после того, как вороны разбили два стекла в куполе здания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря центра Елену Волкову.
По ее словам, разбитые стекла будут заменены в кратчайшие сроки. "Мы все уже предприняли, все действия, чтобы такого больше не повторилось", — заверила Волкова.
Пресс-секретарь отметила, что вороны скидывали камни на стеклянную крышу и смогли таким образом сломать одно стекло в атриуме и еще одно - в Музее Ельцина.
Агентство уточняет, что разбитые стекла будут восстановлены на этой неделе, а отпугиватель уже оплачен "Ельцин-центром" и придет в ближайшее время.
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