Воспитанники, тренеры и турниры. Чего добилась алтайская гребля к своему юбилею

За последние несколько лет в Барнауле прошли крупные турниры по гребле на байдарках и каноэ, в том числе и этап Кубка мира, где разыгрывали лицензии на Олимпийские игры. В организации и проведении самых крупных в истории Алтайского края соревнований активно участвовала краевая Федерация гребли на байдарках и каноэ (ФГБК). В 2022 году ей исполняется 10 лет, за это время она стала одним из лидеров среди спортивных объединений в регионе. ФГБК с момента основания возглавляет Юрий Шамков, который в настоящее время является председателем Общественной палаты Алтайского края. По его словам, главная цель федерации — подготовка спортсменов, которые завоюют медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Amic.ru собрал основные факты о том, как сейчас в крае развивается этот вид спорта, и какие перспективные гребцы появились на Алтае.

Молодые и ранние

Не все знают, что своеобразной кузницей кадров для алтайской гребли стала Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко (СШОР). Именно её воспитанники добиваются результатов на международных и российских стартах. За последнее время спортшкола подготовила целую плеяду талантливых молодых спортсменов. В активе гребцов — призовые места на уровне европейских и мировых соревнований.

Фото: около 200 гребцов из 57 стран приняли участие во II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Сегодня одни из самых титулованных воспитанников алтайской гребли — Артём Пискун (победитель первенства мира среди юниоров до 19 лет, победитель первенства России до 19 лет, серебряный призёр первенства Европы среди юниоров до 19 лет, призёр чемпионата России), Владлен Ушаков (призёр первенства Европы, бронзовый призёр первенства России, призёр чемпионата России), Александра Власова (золото и бронза на первенстве России среди девушек до 17 лет), Анастасия Лухнёва (серебряный призёр первенства России), Софья Штиль (дважды серебряный призёр чемпионата России, трёхкратный призер первенства мира среди юниорок до 19 лет), Никита Купальцев (победитель первенства России среди юниоров до 19 лет) и Артемий Серажетдинов (серебро на юниорском первенстве России).

В 2022 году звание «Мастер спорта России» получили сразу семь воспитанников краевой Спортивной школы олимпийского резерва. Столько же человек вошли в составы сборных команд страны. Добиваться высоких результатов алтайским гребцам помогает сильный тренерский коллектив. В СШОР сегодня работает 13 специалистов, в том числе и приглашённые из других регионов.

Фото: директор СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко Юрий Морозов (слева) и заместитель председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Самсоненко (справа) с воспитанниками спортивного интерната

Международные старты

В Алтайском крае за последние четыре года провели несколько крупных международных турниров. Так, в сентябре 2018 года на барнаульском гребном канале состоялся «Кубок чемпионов», в котором приняли участие 48 спортсменов из 24 стран. А в мае 2021 года в Барнауле прошёл II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в котором приняли участие около 200 гребцов из 57 стран. II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ стал самым крупным спортивным соревнованием за всю историю Алтайского края вне зависимости от вида спорта и крупнейшим международным соревнованием в России в 2021 году. Отметим, что на барнаульском гребном канале были разыграны шесть лицензий для участия в Олимпийских играх в Токио. Это дополнительно «подогрело» зрительский интерес к турниру. В день финальных заездов на гребном канале Барнаула был аншлаг.

В 2022 году Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края стала активно развивать новые дисциплины — сапбординг и греблю на лодках «Дракон». В конце марта в крае создали Студенческую лигу по гребле на лодках «Дракон» и сапбордах. В неё вошли представители восьми основных вузов региона, возглавил ассоциацию Юрий Самсоненко. Кроме того, для развития сапбординга был создан клуб водных видов спорта «Буревестник».

Фото: в 2022 году 16 студенческих команд приняли участие в первом Студенческом фестивале гребли на лодках «Дракон»

А уже в июне в Барнауле состоялся первый студенческий фестиваль гребли на лодках «Дракон». Украшением спортивного праздника стала установка рекорда России в номинации «Самый массовый парад на спортивных лодках». В параде приняли участие сразу 194 плавательных средства: байдарки, каноэ, сапборды и лодки «Дракон».

Выстроенная вертикаль

Сейчас в Алтайском крае выстроена спортивная вертикаль подготовки гребцов разного возраста. Она включает Спортивную школу олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко, спортинтернат Алтайского училища олимпийского резерва, Алтайское училище олимпийского резерва, Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края, Институт физкультуры и спорта АлтГПУ.

В СШОР занимается 364 спортсмена, открыты отделения в Павловске и Бийске. В 2020 году на базе АУОР заработал спортивный интернат. Сегодня в нём учатся воспитанники спортинтерната из 18 районов края. В интернат ежегодно принимают до 25 детей, окончивших 5-й класс. Здесь они обучаются три года, а затем лучшие поступают в АУОР. После этого со спортсменами может заключить контракт Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.

Фото: Рекорд России в номинации «Самый массовый парад на спортивных лодках» был установлен на барнаульском гребном канале