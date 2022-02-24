Что происходит на Украине после нескольких часов с начала российской спецоперации

Президент России Владимир Путин ранним утром 24 февраля объявил о начале военной операции в отношении Украины. Наши войска уже начали обстрелы военных баз соседнего государства. Рассказываем, что происходит на Украине спустя четыре часа после объявления операции.

Что происходит в крупных городах?

Судя по сообщениям местных СМИ, военные объекты подверглись бомбардировкам баллистическими ракетами, которые летят со стороны России. Под обстрел попали территории около городов: Харьков, Одесса и Киев. Также нанесены удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время, по сообщениям СМИ, Россия начала артиллерийские обстрелы территории и населённых пунктов Украины вдоль государственной границы. О жертвах пока не сообщается.

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В соцсетях появилась информация, что местные жители массово бегут из крупных городов. На заправках Киева стоят многокилометровые очереди. В школах регионов Украины отменяют занятия. Украинские СМИ сообщают, что киевское метро пускает всех бесплатно, а станции используют, как бомбоубежища. В магазинах люди начали скупать воду, крупы, масло и другие продукты первой необходимости.

Как на военную операцию отреагировали власти Украины?

Президент страны Владимир Зеленский обратился к нации со срочным сообщением. Глава государства ввёл военное положение — особый правовой режим, предусматривающий предоставление специальных полномочий государственным органам власти, необходимый для предотвращения угрозы. Предусматривается временное ограничение прав и свобод граждан, а также временное ограничение законных интересов юридических лиц. Теперь координацией всех государственных учреждений в стране руководят военные. Также Владимир Зеленский попросил украинцев не паниковать. Во избежание угроз на территории Украины временно закрыто воздушное пространство. В Киеве не работают детские сады и школы, больницы переведены на усиленный режим работы.

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Что говорят о военной операции представители России?

В Минобороны РФ подчёркивают, что российские вооружённые силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, пишут РИА Новости. Также в министерстве говорят о том, что военная операция на Украине проходит успешно. В ведомстве дали короткий пресс-релиз, что украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. Российской армии удалось полностью подавить средства воздушной обороны, а военная инфраструктура авиабаз Вооружённых сил Украины выведена из строя. О жертвах спецоперации с российской стороны пока не сообщается.