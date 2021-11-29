ВОЗ: Переболевшие коронавирусом люди становятся уязвимее для нового штамма

По предварительным данным, люди, которые переболели коронавирусом, становятся уязвимее для нового "омикрон"-штамма. Об этом сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что точная информация по этому поводу будет доступна в ближайшие дни. Пока подтверждено, что существующие ПЦР-тесты могут обнаружить заражение новым штаммом.

Представители медицинской организации рассказали, что "омикрон" ещё мало изучен и делать выводы о том, что он сильнее, чем штамм "дельта", нельзя.

Напомним, ранее врач, одним из первых обнаруживший штамм "омикрон", рассказала о его главном симптоме.