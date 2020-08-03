ВОЗ расследует происхождение коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с Китаем условия международного расследования по поводу возникновения новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, обе стороны уже создали проект документа, который предусматривает условия для исследований и программу работы международной команды во главе с ВОЗ.

Эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухане, чтобы обнаружить потенциальный источник заражения в ранних случаях COVID-19.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 18,1 млн случаев заражения коронавирусом и 690 тысяч смертей. В тройке лидеров по числу больных – США (4,6 млн человек), Бразилия (2,7 млн) и Индия (1,8 млн).