ВОЗ заявила о росте смертности из-за ковида в большинстве стран мира

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность быстрым распространением “омикрон”-штамма коронавируса в мире и ростом смертности. Выступая во вторник, 1 февраля, на брифинге в Женеве, он отметил, что смертность растёт в большинстве стран мира, сообщает ТАСС.

“После того как “омикрон” был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год”, — сказал он, добавив: “Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты”.