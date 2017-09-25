Возбуждено дело против коллекторов, "похоронивших" внучку должницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении питерских коллекторов, разославших всем родственникам и знакомым должницы фотографии ее якобы мертвой внучки с похоронным венком, сообщает "Звезда".

Новости

Происшествия Коллекторы в Санкт-Петербурге сымитировали похороны внучки должницы

"Эту мр…зь неоднократно предупреждали о последствиях, но она предпочла зажать чужую копейку взамен жизни ребенка!!!" - говорилось в сообщении коллекторов.

Ранее пенсионерка взяла пятнадцать тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций Петербурга, но вовремя долг вернуть не смогла. После этого набежали пени. В данный момент 15 тысяч уже выплачены, однако женщина осталась должна еще 40 тысяч рублей.

После этого ее и родственников ежедневно терроризируют коллекторы.

После того как коллекторы решили привлечь и ребенка, пенсионерка обратилась в полицию.