Воздушное пространство Украины могут закрыть для полетов с 14 февраля

С понедельника воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

Как объяснил собеседник издания, крупнейшие страховщики из Великобритании, у которых перестраховываются другие международные компании, сегодня отправили всем мировым собственникам самолётов официальное сообщение, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого воздушного судна.

Владельцы частных самолётов также сообщили порталу о получении уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борта будут отозваны, из-за чего воздушные суда до истечения этого срока должны покинуть Украину.