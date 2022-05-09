Воздушные части парадов Победы отменили в нескольких городах из-за погодных условий

В нескольких городах России воздушные программы парада Победы отменили из-за непогоды. Обстоятельства не позволяют поднять самолеты с аэродромов, где они базируются.

Воздушного шоу не будет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Ранее на параде победы в Москве выступил президент России Владимир Путин. Большую часть своей речи он посвятил текущей политической ситуации.

Президент напомнил о том, что Россия предлагала подписать документ о гарантиях безопасности, а также рассказал о подписании указа о помощи семьям погибших солдат и офицеров.

О том, как проходит празднование Дня Победы в Барнауле — читайте в нашей трансляции.